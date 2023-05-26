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Акимов Михаил акимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Акимов Михаил акимович
Фамилия
Акимов
Имя
Михаил
Отчество
акимович
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Сумарокова
Ценз
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