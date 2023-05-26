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Адель Борис Осипович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Адель Борис Осипович
Фамилия
Адель
Имя
Борис
Отчество
Осипович
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Марьинская слободка
Ценз
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