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Афанасьев Василий Харлампиевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Афанасьев Василий Харлампиевич
Фамилия
Афанасьев
Имя
Василий
Отчество
Харлампиевич
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, за Семеновской заставой
Ценз
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