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Артамонов Алексей Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Артамонов Алексей Федорович
Фамилия
Артамонов
Имя
Алексей
Отчество
Федорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, за Дорогомиловской заставой
Ценз
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