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Аридов Лука Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Аридов Лука Алексеевич
Фамилия
Аридов
Имя
Лука
Отчество
Алексеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Михайловский уезд, Бутырская слобода
Ценз
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