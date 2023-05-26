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Антюхин Назар Никифорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Антюхин Назар Никифорович
Фамилия
Антюхин
Имя
Назар
Отчество
Никифорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Козельский уезд, Кунцево
Ценз
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