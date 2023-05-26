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Антонов Константин Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Антонов Константин Федорович
Фамилия
Антонов
Имя
Константин
Отчество
Федорович
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Владыкино
Ценз
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