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Анисимов Алексей Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Анисимов Алексей Федорович
Фамилия
Анисимов
Имя
Алексей
Отчество
Федорович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Бутырская слобода
Ценз
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