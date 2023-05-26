Александров Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександров Петр Александрович

Александров Петр Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Александров Петр Александрович
Фамилия
Александров
Имя
Петр
Отчество
Александрович
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Марьина роща
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.