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Ключарев Иаков Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ключарев Иаков Петрович
Фамилия
Ключарев
Имя
Иаков
Отчество
Петрович
Сословие
духовенство
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Черкизова на Клязьме
Ценз
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Источник
Приложение. Список священнослужителей, имеющих право участия в съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 67.

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