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Яковлев Иван Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Яковлев Иван Яковлевич
Фамилия
Яковлев
Имя
Иван
Отчество
Яковлевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Можайский уезд, Бутырская слобода
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 66.

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