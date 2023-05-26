Юдин Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдин Сергей Александрович

Юдин Сергей Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Юдин Сергей Александрович
Фамилия
Юдин
Имя
Сергей
Отчество
Александрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Покровский уезд, Бутырская слобода
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 66.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.