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Юдин Никита Никитич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Юдин Никита Никитич
Фамилия
Юдин
Имя
Никита
Отчество
Никитич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Каменка-Марфина
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 66.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
11.09.1890
05.06.1972

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