Щепилов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩепилов Павел Иванович

Щепилов Павел Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Щепилов Павел Иванович
Фамилия
Щепилов
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Одоевский уезд, Люблино
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 65.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.