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Штер Петр Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Штер Петр Петрович
Фамилия
Штер
Имя
Петр
Отчество
Петрович
Занятие
дейст. стат. сов.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Овсянниково
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 65.

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