Цвиц Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦвиц Николай Михайлович

Цвиц Николай Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Цвиц Николай Михайлович
Фамилия
Цвиц
Имя
Николай
Отчество
Михайлович
Занятие
пот. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Измайлово
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 61.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.