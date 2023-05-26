Форштрем Леонид Юльевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФорштрем Леонид Юльевич

Форштрем Леонид Юльевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Форштрем Леонид Юльевич
Фамилия
Форштрем
Имя
Леонид
Отчество
Юльевич
Занятие
лифляндский гражданин
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, у Немчиновскаго поста
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 60.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.