Федосеев Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосеев Алексей Александрович

Федосеев Алексей Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Федосеев Алексей Александрович
Фамилия
Федосеев
Имя
Алексей
Отчество
Александрович
Занятие
цеховой
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Черкизово
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 59.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.