Уланов Александр Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУланов Александр Николаев

Уланов Александр Николаев

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Уланов Александр Николаев
Фамилия
Уланов
Имя
Александр
Отчество
Николаев
Занятие
сын канд. коммерций
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Чухлинка
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 58.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.