Тяпкин Аким Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТяпкин Аким Егорович

Тяпкин Аким Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тяпкин Аким Егорович
Фамилия
Тяпкин
Имя
Аким
Отчество
Егорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Бронницкий уезд, Шелепиха
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 58.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.