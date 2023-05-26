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Трубников Евгений Ардальонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Трубников Евгений Ардальонович
Фамилия
Трубников
Имя
Евгений
Отчество
Ардальонович
Занятие
лич. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Семеновская застава
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 58.

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