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Сторожилов Алексей Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сторожилов Алексей Григорьевич
Фамилия
Сторожилов
Имя
Алексей
Отчество
Григорьевич
Занятие
пот. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Царицыно
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 55.

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