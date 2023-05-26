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Смирнов Василий Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Василий Васильевич
Фамилия
Смирнов
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Занятие
лич. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Измайловском зверинце
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 53.

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