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Сладковский Иосиф Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сладковский Иосиф Павлович
Фамилия
Сладковский
Имя
Иосиф
Отчество
Павлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Чернский уезд, слобода Потылиха
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 52.

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