Сахаров Даниил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСахаров Даниил Дмитриевич

Сахаров Даниил Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сахаров Даниил Дмитриевич
Фамилия
Сахаров
Имя
Даниил
Отчество
Дмитриевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Черкизова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 51.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.