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Савватеев Петр Савватеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Савватеев Петр Савватеевич
Фамилия
Савватеев
Имя
Петр
Отчество
Савватеевич
Занятие
цеховой
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Старая Сетунь
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 50.

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