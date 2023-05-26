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Рыбников Сергей Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рыбников Сергей Павлович
Фамилия
Рыбников
Имя
Сергей
Отчество
Павлович
Занятие
пот. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Даниловская слобода
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 49.

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