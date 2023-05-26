Русинов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРусинов Василий Михайлович

Русинов Василий Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Русинов Василий Михайлович
Фамилия
Русинов
Имя
Василий
Отчество
Михайлович
Занятие
поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, у Николаевскаго моста
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 49.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.