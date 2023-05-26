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Роговин Ефим Самойлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Роговин Ефим Самойлович
Фамилия
Роговин
Имя
Ефим
Отчество
Самойлович
Занятие
инженер
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Покровском Глебове, Серебряный Бор
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 48.

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