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Присич Калин Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Присич Калин Степанович
Фамилия
Присич
Имя
Калин
Отчество
Степанович
Занятие
отст. фельдшер
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Бутырская слобода
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 47.

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