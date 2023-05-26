Пируев Осип Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПируев Осип Демидович

Пируев Осип Демидович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пируев Осип Демидович
Фамилия
Пируев
Имя
Осип
Отчество
Демидович
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Хохловка
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 45.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.