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Орлов Тимофей Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Орлов Тимофей Петрович
Фамилия
Орлов
Имя
Тимофей
Отчество
Петрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Бронницкий уезд, Томилино
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 43.

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