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Михайлов Николай Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Михайлов Николай Федорович
Фамилия
Михайлов
Имя
Николай
Отчество
Федорович
Занятие
тит. сов.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Сходненский полустанок
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 40.

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