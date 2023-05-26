Микульшин Сергей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМикульшин Сергей Яковлевич

Микульшин Сергей Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Микульшин Сергей Яковлевич
Фамилия
Микульшин
Имя
Сергей
Отчество
Яковлевич
Занятие
колл. ассесор
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, за Крестовской заставой
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 39.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.