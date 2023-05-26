Метельский Захар Аввакумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМетельский Захар Аввакумович

Метельский Захар Аввакумович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Метельский Захар Аввакумович
Фамилия
Метельский
Имя
Захар
Отчество
Аввакумович
Занятие
колл. сов.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Пушкино
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 39.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.