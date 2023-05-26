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Мазурин Алексей Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мазурин Алексей Сергеевич
Фамилия
Мазурин
Имя
Алексей
Отчество
Сергеевич
Занятие
пот. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Новое Коптево
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 37.

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