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Лукьянов Андрей Леонтьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лукьянов Андрей Леонтьевич
Фамилия
Лукьянов
Имя
Андрей
Отчество
Леонтьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Рязанский уезд, против городских боен
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 36.

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