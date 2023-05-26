Лобановский Владислав Венидиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобановский Владислав Венидиктович

Лобановский Владислав Венидиктович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лобановский Владислав Венидиктович
Фамилия
Лобановский
Имя
Владислав
Отчество
Венидиктович
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Катюшки
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 36.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.