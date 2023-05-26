Литавин Иван Козьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитавин Иван Козьмич

Литавин Иван Козьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Литавин Иван Козьмич
Фамилия
Литавин
Имя
Иван
Отчество
Козьмич
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, по Дмитровскому шоссе у Николаевского моста
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 36.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.