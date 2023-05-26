Лебедев Андрей Яковлевич
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Лебедев Андрей Яковлевич
- Фамилия
- Лебедев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Яковлевич
- Занятие
- пот. поч. гр.
- Адрес
- Московская губерния, Московский уезд, Старбеево
- Ценз
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- Источник
- Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 35.
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