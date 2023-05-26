Курочкин Афанасий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурочкин Афанасий Александрович

Курочкин Афанасий Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Курочкин Афанасий Александрович
Фамилия
Курочкин
Имя
Афанасий
Отчество
Александрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Бронницкий уезд, Старбеево
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 34.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.