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Курочкин Андриан Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Курочкин Андриан Егорович
Фамилия
Курочкин
Имя
Андриан
Отчество
Егорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Бронницкий уезд, Черкизово
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 34.

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