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Кузьмин Мефодий Прокофьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кузьмин Мефодий Прокофьевич
Фамилия
Кузьмин
Имя
Мефодий
Отчество
Прокофьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Каширский уезд, за Спасской заставой
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 33.

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