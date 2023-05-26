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Кузьмин Василий Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кузьмин Василий Иванович
Фамилия
Кузьмин
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Занятие
дейст. стат. сов.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Серебряный Бор
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 33.

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