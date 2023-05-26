Кузнецов Вячеслав Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Вячеслав Михайлович

Кузнецов Вячеслав Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кузнецов Вячеслав Михайлович
Фамилия
Кузнецов
Имя
Вячеслав
Отчество
Михайлович
Занятие
губ. секр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Пушкино
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 33.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.