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Кузин Фома Емельянович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кузин Фома Емельянович
Фамилия
Кузин
Имя
Фома
Отчество
Емельянович
Занятие
капельдинер Императорск. театра
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Богородское
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 33.

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