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Корнев Павел Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Корнев Павел Павлович
Фамилия
Корнев
Имя
Павел
Отчество
Павлович
Занятие
присяж. повер.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Лигачева
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 31.

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