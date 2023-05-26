Изотов Глеб Изотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзотов Глеб Изотович

Изотов Глеб Изотович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Изотов Глеб Изотович
Фамилия
Изотов
Имя
Глеб
Отчество
Изотович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Марьина роща
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.