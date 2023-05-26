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Земский Иван Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Земский Иван Дмитриевич
Фамилия
Земский
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Занятие
отст. колл. секр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Малых Крутицах
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 24.

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