Закатов Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗакатов Константин Петрович

Закатов Константин Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Закатов Константин Петрович
Фамилия
Закатов
Имя
Константин
Отчество
Петрович
Сословие
духовенство
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Салтыковка
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.